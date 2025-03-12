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Директор СВР России Нарышкин и глава ЦРУ США Рэтклифф провели телефонный разговор и обсудили сотрудничество спецслужб

Директор СВР России Нарышкин и глава ЦРУ США Рэтклифф провели телефонный разговор и обсудили сотрудничество спецслужб

Они также подняли вопросы урегулирования кризисных ситуацийДиректор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом.

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