Директор СВР России Нарышкин и глава ЦРУ США Рэтклифф провели телефонный разговор и обсудили сотрудничество спецслужб

Они также подняли вопросы урегулирования кризисных ситуацийДиректор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом.
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