Военкор Коц побеседовал с российскими летчиками в зоне СВО

Российские летчики, служащие в зоне СВО, поделились с военным корреспондентом Александром Коцом своим опытом полетов на фронтовых бомбардировщиках Су-25, которые широко известны по ласковому прозвищу “Грачи”.
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