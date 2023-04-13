Замглавы МИД заявил о возросших рисках вооруженного столкновения России и НАТО

По словам Грушко, после того как страны Балтии вступили в альянс, НАТО стал «последовательно превращать этот самый спокойный регион в зону повышенной военной активности».
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