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СССР-Россия

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  • Коська
    ЧЕ бедный, бо дурный, А ЧЕ дурный, бо бедный!!!!   КЛАССИКА УКРАИНСКОГО НАРОДА!!!!Слёзы украинки, р...
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Слёзы украинки, работавшей во Франции посудомойкой. "Мы никому там не нужны"

Слёзы украинки, работавшей во Франции посудомойкой. "Мы никому там не нужны"

Нынешние украинские законы - это что-то из разряда фельетонов "Квартала-95", или картины, как запорожские казаки писали письмо турецкому султану.

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Комментарии
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Александр Салтановский
укроДебилы сами себе выбрали такую судьбу, поэтому винить надо самих себя, исключительно себя, вот не жалко эту дуру, совсем!
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7 час.
АС
Анатолий Страшко
Вот читая эту бедную, на ум приходит мысль о том, что общего между американцами и хохлами. И ответ напрашивается сам собою - стремление жить на халяву. Вот эта хохлушка, бежавшая туда, где ей казалось, что там ещё халявее , чем в Бандерлогии, вдруг узнала, что такое жить не на халяву. И зарыдала!!!
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5 час.
Коська
ЧЕ бедный, бо дурный, А ЧЕ дурный, бо бедный!!!!   КЛАССИКА УКРАИНСКОГО НАРОДА!!!!
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3 час.

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