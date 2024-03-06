Слёзы украинки, работавшей во Франции посудомойкой. "Мы никому там не нужны"

укроДебилы сами себе выбрали такую судьбу, поэтому винить надо самих себя, исключительно себя, вот не жалко эту дуру, совсем!

АС

Анатолий Страшко

Вот читая эту бедную, на ум приходит мысль о том, что общего между американцами и хохлами. И ответ напрашивается сам собою - стремление жить на халяву. Вот эта хохлушка, бежавшая туда, где ей казалось, что там ещё халявее , чем в Бандерлогии, вдруг узнала, что такое жить не на халяву. И зарыдала!!!