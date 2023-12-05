Планы россиян на Новый год: где отметят и сколько заплатят Елена ГалицкаяРоссийские туристы активно готовятся к встрече Нового года, и стало известно, что более трех четвертей из них предпочитают отмечать праздник внутри страны.
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