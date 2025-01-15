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Царьград

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Воздушная тревога в трех областях Украины: инцидент на Крымском мосту и ответ России

Воздушная тревога в трех областях Украины: инцидент на Крымском мосту и ответ России

В Киевской, Николаевской и Кировоградской областях Украины объявлены воздушные тревоги. Это связано с продолжающимися ударами по инфраструктуре, начатыми Россией после инцидента на Крымском мосту.

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