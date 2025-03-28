Найден самый честный ГАИшник в РФ: сегодня он совершил лучший поступок всей его жизни. Кто он?

Avia.pro - СМИ Москва гудит от новости, что редка, как снег в июле: командир 2-го отдельного спецбатальона ГИБДД, полковник Сергей Кобозев, отказался от взятки в 665 тысяч рублей, которую ему сунул водитель «Мерседеса» с незаконной мигалкой.
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