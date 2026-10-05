ВС РФ завершили зачистку малого кольца окружения севернее Рубленого в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп провозгласи...
- "Хабиб знает, что...
- Эксперты предупре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым