Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

В Москве открыты все избирательные участки По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александра Асафова, более одного миллиона граждан уже воспользовались возможностью проголосовать на выборах в столице через дистанционное электронное голосование (ДЭГ).