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Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

В Москве открыты все избирательные участки По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александра Асафова, более одного миллиона граждан уже воспользовались возможностью проголосовать на выборах в столице через дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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