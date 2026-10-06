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Политолог Блохин назвал словесным приемом слова Трампа об ударе по Лос-Анджелесу

Политолог Блохин назвал словесным приемом слова Трампа об ударе по Лос-Анджелесу

Заявление президента США Дональда Трампа об уничтожении Ираном Лос-Анджелеса и Сан-Диего — ни что иное, как риторический прием с целью подчеркнуть экзистенциальную значимость конфликта.

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