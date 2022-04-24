Медик Шустова посоветовала регулярно делать анализ крови и измерять уровень глюкозы

Заведующая терапевтическим отделением клиники МЕДСИ в Котельниках Анастасия Шустова рассказала, что даже если человек чувствует себя хорошо и ничем не болеет, стоит проходить ряд медицинских обследований, чтобы не пропустить серьезных заболеваний.