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Медик Шустова посоветовала регулярно делать анализ крови и измерять уровень глюкозы

Медик Шустова посоветовала регулярно делать анализ крови и измерять уровень глюкозы

Заведующая терапевтическим отделением клиники МЕДСИ в Котельниках Анастасия Шустова рассказала, что даже если человек чувствует себя хорошо и ничем не болеет, стоит проходить ряд медицинских обследований, чтобы не пропустить серьезных заболеваний.

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