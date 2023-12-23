Кишинев в 1980 году: десятилетия истории, любви к народу и Родине

История Кишинева полна событий, жизненных историй людей и неповторимых эмоций. Фрагменты города из другого времени опубликовал в соцсетях эксперт по управлению культурным наследием Ион Штефаницэ, отмечает Noi.
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