Время болезни работника опасных для жизни производств могут включить в его стаж

Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесут в понедельник, 2 октября, в Госдуму законопроект, который учитывает период нетрудоспособности сотрудника опасных для жизни производств как фактически отработанное время.
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