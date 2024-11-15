«Вы идиот или чо? Я тебе даже морду не разбила»: в Омске задержали пьяную женщину за рулем. Она ехала ночью по улице Богдана Хмельницкого.
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«Вы идиот или чо? Я тебе даже морду не разбила»: в Омске задержали пьяную женщину за рулем. Она ехала ночью по улице Богдана Хмельницкого.