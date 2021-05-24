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Американский телеканал: «Россия закрепляется в Арктике»

Американский телеканал: «Россия закрепляется в Арктике»

Факт посадки тяжелого четырехдвигательного военно-транспортного самолета Ил-76 на архипелаге Земля Франца-Иосифа посреди Северного Ледовитого океана доказывает растущую военную мощь России в этом регионе, сообщает американский телеканал CNN.

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