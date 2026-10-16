В Красноярске грузовик «КамАЗ» проскользил на обледенелой дороге на легковые автомобили. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Красноярск».
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