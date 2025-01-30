СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лида Орлова
    Дума ты совсем ДУРА ? , да разогнать всю эту нечесть , уже достали со своими дурацкими законами .Надо заменить всю ду...«Мигрант не долже...
  • Воробей
    Странно, что в 21 веке кто-то ещё не сообразил, что, если чиновник затеял волокиту, то он вымогает взятку на голом ме...«Мигрант не долже...
  • Юрий Вахрушев
    Похоже получили свежую инструкцию от нового шефа за лужей... Насколько же терпелив народ Русский однако.«Мигрант не долже...

«Иван заплатит за всё»: Россия договорилась помогать Сирии

«Иван заплатит за всё»: Россия договорилась помогать Сирии

БлокнотРУ Несмотря на то, что в Сирии в конце 2024 года стремительно слинял и был свергнут режим Башара Асада, долгие годы считавшегося нашим другом, Россия вроде как продолжает вести «конструктивный диалог» с сирийцами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
саша дмитренко
во  первых  это  восток))) с  ними  надо  долго  торговаться)))  а  главное-неизвестно  кто там  будет  править  даже  через  пол года,,,,,,
Ответить
6 час.
Вадим Кузнецов
Совершенно верно, это Восток. Там уступки воспринимают как слабачество, и того, кто сдуру заплатил, будут доить до посинения. С ворующих по соседству нефть североамериканцев никто и не думает клянчить &quot;компенсации&quot;
Ответить
5 час.
саша дмитренко
асад  не  к  ним  сбежал,,,
Ответить
4 час.
наверх