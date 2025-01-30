БлокнотРУ Несмотря на то, что в Сирии в конце 2024 года стремительно слинял и был свергнут режим Башара Асада, долгие годы считавшегося нашим другом, Россия вроде как продолжает вести «конструктивный диалог» с сирийцами.
«Иван заплатит за всё»: Россия договорилась помогать Сирии
Комментарии
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саша дмитренко
во первых это восток))) с ними надо долго торговаться))) а главное-неизвестно кто там будет править даже через пол года,,,,,,
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6 час.
Вадим Кузнецов
Совершенно верно, это Восток. Там уступки воспринимают как слабачество, и того, кто сдуру заплатил, будут доить до посинения. С ворующих по соседству нефть североамериканцев никто и не думает клянчить "компенсации"
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5 час.
саша дмитренко
асад не к ним сбежал,,,
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4 час.
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