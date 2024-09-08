Украинские боевики попали в окружение на Покровском направлении

Украинские боевики попали в окружение между Лесовкой и Желанным на Покровском направлении. Нацист из «Айдара»* Станислав Бунятов в своем телеграм-канале пишет, что ситуация крайне сложная, среди окружённых частей много раненых.
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