Новые обсуждения отпуска лекарств через систему "eRețeta"

Национальная медицинская страховая компания (НМСК) провела на днях совещание с представителями фармацевтической бизнес-среды с целью консультации по новым правилам назначения и отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения, компенсируемых из фондов обязательного медицинского страхования, в контексте разработки и внедрения информационной системы "eRețeta".