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Потрясающий забег и победный гол форварда «Нью-Йорк Сити» на последних минутах матча с «Ди Си Юнайтед». Видео

Потрясающий забег и победный гол форварда «Нью-Йорк Сити» на последних минутах матча с «Ди Си Юнайтед». Видео

«Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Ди Си Юнайтед» со счетом 2:1. Победный гол на 95-й минуте забил Тьяго Андраде, который совершил забег с мячом от своих ворот, обыграл защитника в чужой штрафной и пробил точно в ворота.

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