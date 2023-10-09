Более 17 млн пассажиров воспользовались МЦД-3 с момента его запуска

Более 17 миллионов пассажиров воспользовались третьим маршрутом Московских центральных диаметров (МЦД-3) с момента его запуска, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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