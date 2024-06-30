И с кровати вставать не нужно - лицо подтянется, морщины уменьшаться, мышцы расслабятся: 6 минутный утренний массаж точек на лице

Владимир Андрианов

Мне нравятся такие публикации, а особенно иллюстрации в них. Берут фотки девушек 20- и показывают, как удалять морщины..., да у этих девочек морщины начнут появляться лет через 10-15, им не надо эти точки массировать, у них с лицами все в порядке. Не смешите мои тапки, господа авторы, идите умничать в другом месте.