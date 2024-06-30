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И с кровати вставать не нужно - лицо подтянется, морщины уменьшаться, мышцы расслабятся: 6 минутный утренний массаж точек на лице

И с кровати вставать не нужно - лицо подтянется, морщины уменьшаться, мышцы расслабятся: 6 минутный утренний массаж точек на лице

Морщины на лице, отеки на лице, лицо уставшее и при этом появляются постоянные оплывы? А вы с этим ничего не можете сделать, да и времени с утра не на все достаточно, и хочется все-таки с утра подольше полежать, поспать.

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Комментарии
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Владимир Андрианов
Мне нравятся такие публикации, а особенно иллюстрации в них. Берут фотки девушек 20-  и показывают, как удалять морщины..., да у этих девочек морщины начнут появляться лет через 10-15, им не надо эти точки массировать, у них с лицами все в порядке. Не смешите мои тапки, господа авторы, идите умничать в другом месте.
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