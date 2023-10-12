В Париже вопреки запрету началась акция в поддержку Палестины

В Париже началась акция в поддержку Палестины, несмотря на запрет французских властей. На площади Республики собрались несколько сотен человек с флагами Палестины и плакатами, на которых написано «Остановите Израиль!».
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