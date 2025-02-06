«Такого они давно не получали!»: дроноводы устроили «замес» для ВСУ в Курской области

Российские войска сыграли на опережение и захлопнули ловушку для ВСУ: детали операции Спустя полгода после вторжения в Курскую область противник ВСУ предприняли очередную попытку начать здесь активные боевые действия, атакуя уже освобожденные нами территории.
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