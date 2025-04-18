Лидер СРЗП Миронов — о задержании епископа Маркела: это богоборчество и сатанизм

Задержание в аэропорту Кишинёва епископа Молдавской митрополии Маркела, который должен был вылететь в Израиль за Благодатным огнём, это уже не просто русофобия, а самое настоящее богоборчество и сатанизм.
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