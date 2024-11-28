В США раскрыли замысел Байдена по Украине

Президент США Джо Байден делает все, чтобы Украина проиграла после инаугурации Дональда Трампа. Замысел главы Белого дома в интервью YouTube-каналу Judging Freedom раскрыл профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
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