Леброн Джеймс отреагировал на ключевое попадание и фирменное празднование в матче с «Пэйсерс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал в твиттере на свое ключевое попадание и фирменное празднование в оверайме победного матча с «Пэйсерс».

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