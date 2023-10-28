Юнармейцы Кузбасса стали «Хранителями истории»

В рамках торжественной церемонии вступления школьники почтили минутой молчания память защитников Родины – возложили цветы к обелиску воинам воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
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