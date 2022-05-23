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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

На детский отдых в Карелии выделили более 130 миллионов рублей

Этим летом смогут отдохнуть в загородных лагерях и отправиться на море В этом году из бюджета Карелии на летний отдых детей выделили более 130 миллионов рублей, что на 40% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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