Шашлык в 2024 году подорожал на 10-30% по разным оценкам

Так перед майскими праздниками подсчитали эксперты продуктового рынка. Есть на рынке и другой трендВ преддверии майских праздников эксперты продуктового рынка теперь уже традиционно считают «индекс шашлыка».
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