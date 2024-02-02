Скорость и лед: более ста двадцати пилотов будут покорять первую «Жигулевскую милю»

К участию в Первом национальном фестивале скорости на льду заявилось более ста двадцати пилотов. Все они будут бороться за возможность стать первыми рекордсменами «Жигулевской мили», а также за титул нового абсолютного рекордсмена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии