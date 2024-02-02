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Скорость и лед: более ста двадцати пилотов будут покорять первую «Жигулевскую милю»

Скорость и лед: более ста двадцати пилотов будут покорять первую «Жигулевскую милю»

 К участию в Первом национальном фестивале скорости на льду заявилось более ста двадцати пилотов. Все они будут бороться за возможность стать первыми рекордсменами «Жигулевской мили», а также за титул нового абсолютного рекордсмена.

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