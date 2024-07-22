Надежды нашего джаза: четыре петербургских музыканта, чья карьера сейчас на взлете

Их в беседе с «Петербургским дневником» назвал основатель и руководитель Филармонии джазовой музыки почетный гражданин Санкт-Петербурга Давид Голощекин Юрий Богатырев Тенор-саксофонист, выпускник музыкального училища имени М.
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