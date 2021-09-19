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AUKUS создаст новые проблемы для Украины

AUKUS создаст новые проблемы для Украины

Всё в современном мире так взаимосвязано, что даже создание нового военного союза Австралии, Великобритании и США (AUKUS), направленного на противодействие Китаю, непосредственно коснётся и Украины, крайне отрицательно сказавшись не её геополитическом самочувствии Создание AUKUS может сказаться на выделении средств, на которые претендует или, по крайней мере, рассчитывает Киев в своей иждивенчески-попрошайнической политике, направленной на реформы и, ясное дело, «отражение российской агрессии на переднем крае мировой демократии».

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