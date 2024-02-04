MW: получив новый двигатель, Су-57М сравняется по скорости с МиГ-31

Будни мужчин. Все что нам интересно

С 2025 года ВКС России должны начать получать на вооружение усовершенствованный вариант истребителя пятого поколения – Су-57М, который с октября 2022 года проходит летные испытания и будет оснащен новым двигателем – АЛ-51Ф.