MW: получив новый двигатель, Су-57М сравняется по скорости с МиГ-31

С 2025 года ВКС России должны начать получать на вооружение усовершенствованный вариант истребителя пятого поколения – Су-57М, который с октября 2022 года проходит летные испытания и будет оснащен новым двигателем – АЛ-51Ф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии