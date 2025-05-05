В областном центре пройдет бесплатная экскурсия к 80-летию Победы

В центре развития туризма Смоленской области сообщили, что она пройдет 7 мая в 12:00 Всех желающих пригласили присоединиться, чтобы узнать о главных достопримечательностях и богатой истории областного центра.
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