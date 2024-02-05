Первого погибшего члена экипажа Ми‑8 подняли со дна Онежского озера

РИАМО - 5 фев. Тело первого погибшего в результате крушения вертолета Ми-8 МЧС России подняли со дня Онежского озера в Карелии, сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
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