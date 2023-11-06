Российские военные уничтожили грузовик ВСУ

РИАМО - 6 ноя. Российские военнослужащие с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ, сообщает пресс-служба автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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