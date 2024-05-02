Туристы в Саках с удивлением смотрели на группу с лыжными палками

В жарком Крыму, где температура уже переваливает за 20 градусов тепла, развивается Северная ходьба. Мэр города Саки Александр Овдиенко рассказал об участии в мастер-классе по ходьбе с палками наподобие лыжных, которая еще называется «Скандинавская»: «Вместе с депутатами городского совета, работниками наших предприятий постигали азы этого замечательного вида спорта», при том, что эти прогулки являются оздоровительными и видом спорта не являются.