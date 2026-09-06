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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ари об игре за «БроукБойз»: «Поработаю и покажу тренеру, что хочу еще больше времени играть»

Экс-форвард « Спартака » и « Локомотива » Ари, выступающий за « БроукБойз », высказался о своем игровом времени в медиаклубе.

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