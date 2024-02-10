От «Носорога» до «Ягуара»: какие автомобили-амфибии создавали в СССР и на Западе

В Советском Союзе военные чиновники были буквально одержимы идеей перемещения наземной военной техники по воде, что вполне объяснимо.
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