Меркантильная хищница? Вскрылась неприглядная правда о браке Диброва

Эксперт высказался о большой разнице в возрасте звезды и его супруги. Полина Диброва соцсетиДмитрий и Полина Дибровы счастливы вместе уже 17 лет, несмотря на внушительную разницу в возрасте (артист старше супруги на 30 лет).