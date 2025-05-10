Европейские лидеры прибыли в Киев: на повестке дня 30-дневное перемирие

Визит европейских лидеров вызвал повышенный интерес как в западной, так и в русской прессе.В Киев прибыли сразу несколько ключевых европейских лидеров: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск.