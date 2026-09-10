ЕС развернёт в космосе 350 спутников IRIS² для замены Starlink к 2029 году

Евросоюз переводит космическую гонку в практическую плоскость. На космическом саммите в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила: европейская программа защищённой спутниковой связи IRIS² расширена до более чем 350 аппаратов, а первые запуски намечены на 2029 год.
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