ЕС развернёт в космосе 350 спутников IRIS² для замены Starlink к 2029 году

Евросоюз переводит космическую гонку в практическую плоскость. На космическом саммите в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила: европейская программа защищённой спутниковой связи IRIS² расширена до более чем 350 аппаратов, а первые запуски намечены на 2029 год.