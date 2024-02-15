Метеоролог Позднякова рассказала, когда в России наступит настоящая весна

Россияне с нетерпением ждут прихода весны. Все надеятся, что она наступит уже через две недели. Однако стоит ли считать предстоящие дни настоящей весной, или все-таки это продолжение зимы? Метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей пролила свет на этот вопрос и рассказла, когда можно снимать пуховики и термобелье.
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