Метеоролог Позднякова рассказала, когда в России наступит настоящая весна

Россияне с нетерпением ждут прихода весны. Все надеятся, что она наступит уже через две недели. Однако стоит ли считать предстоящие дни настоящей весной, или все-таки это продолжение зимы? Метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей пролила свет на этот вопрос и рассказла, когда можно снимать пуховики и термобелье.