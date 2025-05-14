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Сергунина: в парке "Музеон" пройдет детский фестиваль искусств

Сергунина: в парке "Музеон" пройдет детский фестиваль искусств

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В московском парке "Музеон" 31 мая и 1 июня состоится Московский детский фестиваль искусств "Небо", в котором примут участие творческие коллективы из столицы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска и Калининграда, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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