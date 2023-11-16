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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Для вице-чемпионства нужны два провала Переса»

За два этапа до конца сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отстает от гонщика «Ред Булл» Серхио Переса на 32 очка.

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