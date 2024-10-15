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На Кубани участникам СВО увеличили размер единовременной выплаты до 1,5 млн рублей

На Кубани участникам СВО увеличили размер единовременной выплаты до 1,5 млн рублей

В прошлый раз повышение выплат контрактникам из Краснодарского края состоялось в апреле 2024 года.На Кубани увеличили размер выплат участникам спецоперации.

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