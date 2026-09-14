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Директор «Рубина» о срыве перехода Олейникова: «Как бывает, когда муж с женой поругались: кто‑то что‑то слышал из‑за стенки, но подробностей никто не знает»

Гендиректор «Рубина» Александр Айбатов высказался о срыве трансфера хавбека Ивана Олейникова, который в итоге перешел из «Крыльев Советов» в ЦСКА.

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