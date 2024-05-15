🚜 Автопарк предприятия «Вода Крыма» пополнили новой спецтехникой Всего закупили 16 новых машин на общую стоимость 95 млн рублей.
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🚜 Автопарк предприятия «Вода Крыма» пополнили новой спецтехникой Всего закупили 16 новых машин на общую стоимость 95 млн рублей.