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Калуга-поиск

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В калужской деревне Лихун разобьют сквер

В калужской деревне Лихун разобьют сквер

В Калуге уже на этой неделе начнeтся благоустройство общественной территории в деревне Лихун. Как сообщили в управлении по работе с населением на территориях, в рамках инициативного бюджетирования рабочие приступают к созданию "Аллеи Дружбы".

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