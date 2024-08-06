В калужской деревне Лихун разобьют сквер

В Калуге уже на этой неделе начнeтся благоустройство общественной территории в деревне Лихун. Как сообщили в управлении по работе с населением на территориях, в рамках инициативного бюджетирования рабочие приступают к созданию "Аллеи Дружбы".
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